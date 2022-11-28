موسكو تستدعي السفير النرويجي

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أنها استدعت السفير النرويجي بشأن ما قالت إنه اعتقال لدوافع سياسية لمواطنين روس، بزعم استخدامهم طائرات مسيَّرة بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة، في بيان: «لوحظ أن الأحكام الصادرة بحق الروس كانت لدوافع سياسية، ولا علاقة لها بمبادئ القضاء العادل والنزيه».

وترددت أنباء عن أن السلطات النرويجية اعتقلت العديد من المواطنين الروس، بعد أن أطلقوا طائرات مسيرة بالقرب من الحدود بين البلدين عند القطب الشمالي أو التقطوا صورا لمنشآت سرية، فيما تعزز النرويج الأمن بعد اشتباه في تخريب خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق.

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