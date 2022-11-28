الصومال.. مقتل نحو 10 أشخاص في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو

المصدر: د ب أ

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قتل نحو 10 أشخاص عندما اقتحم مهاجمون مسلحون فندقاً بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية، مقديشو، وفقاً لما ذكرته الشرطة في البلاد.

وقال ضابط الشرطة محمد ظاهر إن من بين الضحايا شخصان يحملان جنسية مزدوجة (صومالية وبريطانية). وكان الفندق، الذي يحظى بشعبية بين السياسيين، لا يزال تحت الحصار حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وقالت الشرطة إن وزير الأمن الداخلي الصومالي أحمد محمد دوديش أصيب أيضاً في الهجوم.

وذكرت مليشيا حركة الشباب الإرهابية، عبر محطتها الإذاعية، أن قتالاً اندلع داخل الفندق.

وجاء هجوم مقديشو بعد يومين من عملية واسعة النطاق للجيش الصومالي في وسط البلاد، قتل فيها ما لا يقل عن 100 من مقاتلي حركة الشباب، بينهم 10 من قادة الميليشيا، بحسب القوات المسلحة.

وتتخذ الحكومة منذ عدة أشهر إجراءات عسكرية ضد الجماعة الإرهابية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط وجنوبي الصومال.

وتمكن الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب.

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