الهند تطور مفاعلات نووية صغيرة من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة

المصدر: د ب أ

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قال وزير الاتحاد الهندى جيتيندرا سينج، الأحد، إن الهند تتخذ خطوات لتطوير مفاعلات نووية صغيرة، بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات للوفاء بالتزامها بالتحول إلى الطاقة النظيفة.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" الهندية عن سينج، قوله خلال ورشة عمل حول المفاعلات الصغيرة، نظمها المعهد الوطني لتحويل الهند ووزارة الطاقة الذرية، إنه يجب استكشاف مشاركة القطاع الخاص والشركات الناشئة في تطوير هذه التكنولوجيا الحيوية داخل الهند.

وأكد الوزير أن مشاركة التكنولوجيا وإتاحة التمويل رابطان حيويان لضمان إتاحة تكنولوجيا المفاعلات الصغيرة بشكل تجاري.

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