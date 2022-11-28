إصابة 25 جندياً أوكرانياً في تصادم حافلة في لاتفيا

المصدر: رويترز

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ذكرت محطة (إي.آر.آر) التلفزيونية العامة في إستونيا، الأحد، أن 25 جندياً أوكرانياً وإستونيا نقلوا إلى المستشفى بعد اصطدام حافلتهم بشاحنة في لاتفيا.

وأضافت المحطة أن الحافلة التي كانت متجهة من تالين إلى ريجا استأجرها الجيش الإستوني، وأن قائدها لقي حتفه في حادث التصادم الذي وقع مساء السبت.

ولم تذكر المحطة سبب وجود الجنود الأوكرانيين في لاتفيا.

وقال التلفزيون العام في لاتفيا، إن الواقعة كانت واحدة من عدة حوادث تصادم على الطريق، أمس، بسبب الجليد واستمرار انهمار الثلوج.

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