وزيرة الإعلام الباكستانية: عمران خان لم يعد طرفاً في النظام السياسي

المصدر: د ب أ

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قالت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنكزيب، الأحد، إن رئيس حركة إنصاف الباكستانية عمران خان أصبح "غير ذي صلة" بالأوضاع السياسية ولم يعد طرفاً في النظام السياسي.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية، عن الوزيرة قولها في بيان، إن الحكومة تحاول إصلاح الكارثة التي ارتكبها عمران خان خلال ولايته الكارثية التي استمرت أربعة أعوام.

وتابعت أن "التضخم وتدمير الاقتصاد والعلاقات الخارجية، بجانب الدين التاريخي، هي كلها إرث عمران خان".

وأضافت أن التركيز الحكومي ينصب على المشكلات التي يواجهها الشعب مؤكدة: "نحن ملتزمون بأجندة واضحة لتنمية وازدهار باكستان".

وشددت الوزيرة على أنه من خلال هذه الأجندة، حدد التحالف الحاكم أولويات وطنية ونهجاً واضحاً داخل باكستان وفي التعامل مع العالم الخارجي.

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