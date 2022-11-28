سياسي ألماني بارز: يجب تسليح الجيش بأقصى سرعة

المصدر: د ب أ

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دعا سياسي ألماني بارز، صناعة السلاح في بلاده إلى تسريع القدرات الإنتاجية، مع التركيز على نقص المعدات للجيش الألماني.

وقال لارس كلينجبايل، الزعيم المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط الحاكم في ألمانيا، إن المفهوم الخاطئ هناك هو أنه يجب التخلص كلية من قدر كبير من المعدات المتاحة.

وذكر كلينجبايل لشبكة "أيه آر دي" الألمانية في وقت متأخر، الأحد: "كل ذلك يتعين أن يتم إنتاجه".

وقال إن صناعة السلاح الألمانية التي خفضت قدراتها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، إذا لم تستطع الوفاء بالطلب، فسيتعين على الجيش الألماني أن يبحث عن التسلح من الخارج.

وأضاف كلينجبايل: "من الواضح أنه يجب علينا أن نجهز الجيش الألماني بشكل سريع وجيد، ويجب أن نعمل على هذا بأقصى سرعة".

وأوضح كلينجبايل، أنه بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في 24 فبراير، بات من الضروري أن يقوم الجيش الألماني بشراء معدات حديثة "بسرعة كبيرة".

ووضعت الحكومة الألمانية أخيراً، هدفاً لشراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو (20.8 مليار دولار) لكل من تجهيز قواتها ولشحنها إلى أوكرانيا.

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