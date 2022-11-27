عمال السكك الحديدية في النمسا يُضربون غداً

المصدر: د ب أ

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يعتزم العاملون لدى شركة السكك الحديدية النمساوية الحكومية (أو بي بي) تنظيم إضراب تحذيري لمدة 24 ساعة غداً، وذلك بعد فشل مفاوضات الأجور.

وأعلنت الشركة أن رحلاتها العابرة للحدود مع ألمانيا وسويسرا ودول أخرى ستتأثر بهذا الإضراب اعتباراً من اليوم.

وقالت الشركة، في بيان: «سيسبب هذا بالفعل إلغاءات في رحلات نايت جيت ويورو نايت اعتباراً من اليوم، من مساء اليوم حتى وقت مبكر من بعد غدٍ الثلاثاء».

وفي سياق متصل، أعلنت شركة فيستبان الخاصة التي تسير رحلات بين فيينا وميونخ عن وقف جدول رحلاتها غدا.

يُذكر أن الإضراب لن يؤثر في رحلات الحافلات ووسائل المواصلات العامة في النمسا.

وكانت نقابة فيدا طالبت بزيادة إجمالية بقيمة 400 يورو لنحو 50 ألف عامل في السكك الحديدية، أي ما يعادل زيادة بنحو 12% وفقاً لممثلي العاملين.

من جانبها، قامت الغرفة الاقتصادية التي تجري المفاوضات نيابة عن جانب أرباب العمل بتحسين العرض المقدم مؤخراً إلى زيادة بنسبة 8.4%.

ووصل معدل التضخم في النمسا في أكتوبر الماضي إلى 11%.

كان طرفا المفاوضات أعلنا، قبل ظهر اليوم، عن فشلها مبدئياً، وحمَّل كل منهما الطرف الآخر المسؤولية عن هذا الفشل.

وقال ممثل نقابة فيدا في المفاوضات جيرهارد تاوخنر: «نحن نكافح من أجل تعويض مستدام عن التضخم من شأنه أن يزيد تخفيف الأعباء، وخاصة عن أصحاب الدخول المتدنية والمتوسطة في ظل الأسعار المرتفعة بقوة».

وقالت النقابة إن الرواتب الحالية للمبتدئين تقل في بعض الأحيان عن خط الفقر.

في المقابل، قال رئيس شركة السكك الحديدية «أو بي بي» أندرياس ماتي: «لا أتفهم على الإطلاق هذا الإضراب»، مشيراً إلى أن عرض الزيادة المتاح حالياً هو أعلى من الموجود في كل القطاعات الأخرى.

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