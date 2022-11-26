وفاة امرأة وفقدان 10 في عواصف وفيضانات ضربت إيطاليا

المصدر: د ب أ

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لقيت امرأة حتفها وفقد 10 آخرون بعد عواصف عاتية وفيضانات في جزيرة إيشيا الإيطالية الواقعة في البحر المتوسط.

وأعلنت السلطات في نابولي اليوم السبت أن ثمانية أشخاص كانوا مدرجين سابقا في عداد المفقودين بينهم طفل، قد تم العثور عليهم وهم في أمان.

وقال مسؤول في الدفاع المدني: "إنها مأساة".

وضربت عاصفة عاتية الجزيرة التي يزيد عدد سكانها قليلا عن 60 ألف نسمة في وقت مبكر من صباح السبت. وتأثرت مدينة كاساميتشيولا الساحلية في الشمال بشكل خاص.

وألحقت الانهيارات الطينية أضرارا بالمنازل التي يعتقد أن بعض المفقودين موجودون فيها.

ووفقا لفرقة الإطفاء، تم إنقاذ شخصين من سيارة جرفتها الأمواج إلى البحر. وتم نشر ما مجموعه 70 من رجال الإطفاء.

وقال عمال الإنقاذ إنهم يكافحون للوصول إلى السكان في الجزيرة. وذكر وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي: "الوضع معقد للغاية".

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 200 شخص من منازلهم

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