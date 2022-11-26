آلاف يحتجون في إسبانيا للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة

المصدر: رويترز

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تظاهر آلاف في شوارع مدينتي مدريد وبرشلونة الإسبانيتين، مساء أمس، في مسيرات بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وسار متظاهرون في وسط العاصمة مدريد حاملين لافتات ويهتفون: «نحن النساء لسنا بضاعة». وفي برشلونة قرع الناس الطبول وأشعلوا مشاعل.

وقالت وزارة المساواة إنه مند عام 2003 لقيت 1171 امرأة حتفهن نتيجة للعنف بناء على النوع في إسبانيا. ولقيت 38 امرأة حتفهن حتى الآن في عام 2022.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، أمس: «عنف الذكور حقيقة مأساوية تخجلنا كل يوم».

وتأتي الاحتجاجات بعد أن تبين أنه تم تخفيف أحكام السجن الصادرة ضد بعض الرجال بسبب ثغرة في قانون جديد، ما تسبب في غضب ونقاش ساخن بين السياسيين.

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