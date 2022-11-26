أوكرانيا تجلي المدنيين من خيرسون

المصدر: د ب أ

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بدأت الحكومة الأوكرانية في إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون جنوبي البلاد، التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها أخيراً بعد سيطرة روسية استمرت عدة أشهر.

وقالت وزارة البنية التحتية، أمس، إنه تم نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي غربي أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن من بين الأشخاص الذين تم نقلهم 26 طفلاً وستة مرضى.

وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر الجاري، بعدما سيطرت القوات الروسية على المدينة منذ أوائل مارس.

لكن الروس يحتفظون بمواقع على الضفة الأخرى لنهر دنيبرو، ويطلقون قذائف مدفعية من هناك.

إضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية لخيرسون كثيراً، لدرجة أن الحكومة الأوكرانية نصحت المواطنين بمغادرة العاصمة الإقليمية مؤقتاً.

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