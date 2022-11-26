ماذا قال بوتين لأمهات الجنود القتلى في أوكرانيا؟

المصدر: رويترز

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مع 17 من أمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقال بوتين لمن فقدن أبناءهن في الحرب إنه والقيادة الروسية بكاملها يشاركونهن آلامهن.

وأسفرت الحرب في أوكرانيا عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، وفقاً لتقديرات الولايات المتحدة.

ودفعت روسيا بمئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا، بما في ذلك بعض من بين أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة التي أعلنها بوتين في سبتمبر.

والتقى بوتين مع الأمهات في مقر إقامته بضيعة نوفو أوجاريوفو خارج موسكو بمناسبة عيد الأم الروسي الذي يوافق يوم الأحد.

وظهر الرئيس الروسي في مقطع مصور مسجل وهو يجلس مع الأمهات حول مائدة مستديرة وُضعت عليها أكواب الشاي وقطع حلوى وأطباق التوت الطازج، وابتسمت أمهات كثيرات لحظة دخوله المكان.

وقال بوتين إنه يتفهم قلق وخوف أمهات الجنود وآلام من فقدن أبناءهن في أوكرانيا. ومضى يقول: «أود أن تعرفن أنني شخصياً وباقي قيادة البلاد نشعر بآلامكن».

وقال بوتين وهو يتنهد: «ندرك أنه لا شيء يمكن أن يعوّض عن فقد ابن، خاصة للأم... نشارككن الشعور بهذا الألم».

وأضاف أنه لا يشعر بأي ندم على شن «العملية العسكرية الخاصة» لروسيا في أوكرانيا.

ووصف الحرب بأنها لحظة فاصلة وقفت فيها روسيا أخيراً في وجه هيمنة غربية، بعد عقود تلت سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

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