البرلمان البلغاري يصادق على شراء المزيد من مقاتلات إف16 الأمريكية

المصدر: د ب أ

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وافق البرلمان البلغاري اليوم الجمعة على شراء ثماني طائرات أخرى من مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع، لتحل محل طائرات ميج-29 سوفيتية الصنع المتهالكة.

ووفقا لتقارير، تبلغ قيمة الصفقة، التي تضم خدمات إضافية، حوالي 3ر1 مليار دولار. وقوبلت باعتراض الحزب الاشتراكي، وحزب النهضة الموالي لروسيا بشكل علني.

واشترت بلغاريا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ثماني مقاتلات إف-16 في عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم تسليمها فقط في عام 2025 بعد حدوث تأخيرات. وستكمل المقاتلات الإضافية سرب مقاتلات إف-16.

وحاليا، تعتمد البلاد على شركاء الناتو في الدفاع عن مجالها الجوي.

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