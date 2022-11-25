بريطانيا تحظر الكاميرات الصينية في المواقع الحكومية "الحساسة"

المصدر: د ب أ

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صدرت أوامر للإدارات الحكومية البريطانية بوقف تركيب كاميرات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية في "المواقع الحساسة" بسبب مخاوف أمنية.

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية، أن الأمر ينطبق على "كاميرات المراقبة" التي تصنعها الشركات الخاضعة لقانون الأمن القومي الصيني، والذي يتطلب من الشركات التعاون مع الخدمات الأمنية في بكين.

وتم إبلاغ وزارات الحكومة البريطانية بأنه لا ينبغي ربط المعدات الموجودة بالشبكات الأساسية للإدارات، ويجب الوضع في الاعتبار إزالتها تماماً.

وكان مستشار دوقية لانكستر، أوليفر دودن، قد أعلن عن هذا التحول في السياسة، والذي يأتي بعد القلق في وستمنستر بشأن استخدام المعدات الصينية الصنع.

وقال السيد دودن لأعضاء البرلمان: "أجرت مجموعة الأمن الحكومية مراجعة للمخاطر الأمنية المحتملة الحالية والمستقبلية المرتبطة بتركيب كاميرات المراقبة في العقارات الحكومية".

وتابع أن "المراجعة خلصت إلى أنه في ضوء التهديد الذي تتعرض له المملكة المتحدة وزيادة قدرة وتوصيل هذه الأنظمة، فإنه يلزم وجود المزيد من الضوابط".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مخاوف أثارها أعضاء البرلمان وهيئة رقابية.

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