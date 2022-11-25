مسلحون يخطفون 60 شخصاً في شمال غرب نيجيريا

المصدر: رويترز

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خطف ما لا يقل عن 60 شخصاً في منطقة نائية بولاية زامفارا في الشمال الغربي لنجيريا، معظمهم من النساء، من قبل مسلحين، في أثناء احتفال ديني، وذلك في أحدث موجة من عمليات الخطف في الولاية، حسب سكان في المنطقة.

وتنتشر العصابات المسلحة في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا، حيث تعمد إلى السرقة أو الخطف من أجل الحصول على فدى، ويتزايد العنف مع فشل قوات الأمن في وقف الهجمات في كثير من الأحيان.

وأثار ذلك مخاوف بشأن ما إذا كان سكان المنطقة سيتمكنون من التصويت في انتخابات فبراير المقبل الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس محمد بخاري، الممنوع دستورياً من الترشح مرة أخرى.

وقال اثنان من السكان إن مسلحين على دراجات نارية وصلوا إلى قرية ماجامي تاندو بمنطقة كاورا نامودا المحلية مساء الأربعاء وأطلقوا النار بشكل متقطع.

وأفادا بأن 19 شخصاً قُتلوا يوم الثلاثاء عندما هاجم مسلحون بلدة ريوجي بمنطقة زورمي الحكومية المحلية في زامفارا والمتاخمة لكاورا نامودا.

ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم شرطة زامفارا محمد شيخو للتعليق.

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