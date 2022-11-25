رئيس وزراء المجر: التصديق على انضمام فنلندا والسويد للناتو سيمضي قدماً

المصدر: د ب أ

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قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الخميس، إن بلاده لا تزال تعتزم التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتابع أوربان أن حكومته اتخذت قرارها بالفعل، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر" عنه، في أعقاب اجتماعه مع رؤساء حكومات سلوفاكيا وبولندا والتشيك.

ونقلت الوكالة عن أوربان قوله: "لقد أبلغنا السويد وفنلندا بهذا بالفعل".

وقدمت حكومة أوربان مشروع قانون التصديق إلى البرلمان قبل أسابيع، لكن البرلمان - الذي يسيطر عليه حزب أوربان - لم يضعه على جدول الأعمال حتى الآن.

كما أن مصادقة تركيا لا تزال معلقة.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، إن أوربان وعد نظراءه خلال الاجتماع بأن يدرج التصديق على جدول أعمال الدورة البرلمانية الأولى للعام المقبل، أي "في غضون شهر أو شهرين"، حسبما نقلت " تاسر" عن مورافيتسكي.

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