ناشطو المناخ يعطلون حركة مطار العاصمة الألمانية الجديد

المصدر: د ب أ

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احتجزت الشرطة الألمانية عدة أشخاص بعد احتجاج لناشطي المناخ في ساحة مطار العاصمة الألمانية الجديد "بي إي آر".

وأعلنت رئاسة الشرطة في ولاية براندنبورج، رداً على سؤال أنه تم تحرير محضر ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة التدخل الخطير في حركة النقل الجوي والتعدي على الملكية وإحداث أضرار مادية.

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل، ومن ذلك ما يتعلق بعدد الأشخاص المقبوض عليهم.

كان احتجاج لناشطين من مجموعة "الجيل الأخير" أصاب حركة الطيران في المطار، الخميس، بالشلل لمدة تقارب الساعتين.

وكانت بيانات للشرطة الاتحادية أفادت بأن مجموعتين تتألفان من عدة أشخاص تمكنتا من الدخول إلى ساحة المطار بعد ظهر الخميس، وقام بعضهم بلصق نفسه بالأرض.

وفي أعقاب ذلك، أوقف المطار حركة السفر والوصول، قبل أن يستأنفها في وقت مبكر من المساء.

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