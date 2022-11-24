نشطاء المناخ يتسببون بإغلاق مدارج في مطار برلين

المصدر: رويترز

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أعلن مطار برلين براندنبورغ، اليوم، أنه أغلق مدارج الإقلاع والهبوط بعد أن دخلها عدة أشخاص بشكل غير قانوني.

وأكدت جماعة معنية بمكافحة تغير المناخ أن نشطاءها ألصقوا أنفسهم بالمدرج.

وقالت جماعة «لاست جينيريشن» أو «الجيل الأخير»" البيئية إن النشطاء دعوا الناس إلى التوقف عن السفر جواً، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن دعم هذا النوع من السفر.

وكتبت شرطة برلين على «تويتر» قائلةً: «في منطقة بالمطار ليست مفتوحة للجمهور، وجدنا عدة أشخاص تمكنوا في السابق من الدخول بشكل غير قانوني، وألصق بعضهم أنفسهم» بالأرض.

وقال متحدث باسم المطار إن الشرطة اعتقلت النشطاء، لكن المدارج مغلقة حتى يتمكن العاملون من التحقق من عدم وجود أشخاص آخرين.

ولم يستطع المتحدث تحديد عدد الرحلات التي تضررت.

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