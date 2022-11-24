ضحيتان من معارف القاتل.. تفاصيل جريمة المركز التجاري في روسيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف محققون تفاصيل أولية لجريمة إطلاق النار التي وقعت، اليوم، في أحد المراكز التجارية في روسيا.

وأوضحوا أن منفِّذ الجريمة رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، مشيرين إلى أنه قتل بالرصاص ثلاثة أشخاص في منطقة تسوق بمدينة كريمسك جنوبي روسيا قبل أن يقتل نفسه.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيق التي تتولى الجرائم الكبرى في روسيا، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن اثنين على الأقل من الضحايا من معارف المهاجم.

وأضاف البيان أن الدلائل الأولية تشير إلى أن المسلح أطلق النار على معارفه بدافع العداء الشخصي. ولم يتم التحقق بعد من هوية الضحية الثالثة، وهو رجل.

ونُقل مصاب يبلغ من العمر 61 عاماً إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يطلق النار وهو يسير في الشارع.

وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جانب واحد من أوكرانيا عام 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز