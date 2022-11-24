مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في مركز تجاري جنوبي روسيا

المصدر: رويترز

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لقي أربعة أشخاص حتفهم في إطلاق نار بمركز تجاري في مدينة كريمسك جنوبي روسيا.

وذكرت وكالات أنباء رسمية روسية، اليوم، نقلاً عن وكالات إنفاذ القانون ومكتب المدعي العام، أن القتلى الأربعة بينهم المسلح الذي أطلق النار.

وتم إرسال المدعين المحليين إلى مكان الحادث لفتح تحقيق.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يُطلق النار وهو يسير في الشارع.

وفي نهاية المقطع المصور، أطلق الرجل النار من مسافة قريبة على شخص ملقى على الأرض.

وكريمسك مدينة صغيرة في منطقة كراسنودار جنوبي روسيا بالقرب من شبه جزيرة القرم التي انتزعتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

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