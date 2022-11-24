النرويج.. السجن 90 يوماً لروسي استخدم طائرة مسيرة

المصدر: د ب أ

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أصدرت محكمة نرويجية حكماً بالسجن على رجل روسي يبلغ من العمر 34 عاماً، بتهمة إطلاق طائرة مسيرة في النرويج، حسبما ذكرت صحيفة "بيرجينز تيدندي" الأربعاء.

وأصدرت المحكمة النرويجية حكماً بالسجن 90 يوماً بحق الرجل.

وأفاد التقرير بأن الرجل مثل أمام المحاكمة متهماً بانتهاك القوانين المرتبطة بالعقوبات على روسيا في أعقاب حربها على أوكرانيا.

وتحظر هذه القوانين على المواطنين الروس استخدام طائرات مسيرة في النرويج.

وقال المتهم إنه لم يكن يعلم عن هذا الحظر.

وأضاف التقرير أن الرجل وصل إلى النرويج في أكتوبر الماضي وأراد التقاط صور للطبيعة النرويجية بالطائرة المسيرة.

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