بريطانيا.. المحكمة العليا ترفض محاولة اسكتلندا إجراء استفتاء جديد للاستقلال

المصدر: د ب أ

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رفض كبار قضاة بريطانيا محاولة من الحكومة الاسكتلندية لتجاوز الحكومة البريطانية، والدعوة إلى إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن المملكة المتحد، ليحبطوا بذلك خطة رئيسة الوزراء القومية نيكولا سترجن لإجراء الاستفتاء العام المقبل.

وطلب كبير المستشارين القانونيين لاسكتلندا من المحكمة العليا تقييم ما إذا كان البرلمان الاسكتلندي يملك صلاحية إصدار تشريع بشكل أحادى لإجراء استفتاء استشاري.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لندن، حكماً بإجماع الآراء، بأن الاستفتاء يجب أن يحصل على موافقة الحكومة البريطانية، كما حدث عندما أجرت اسكتلندا استفتاء سابقاً في عام 2014.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن القاضي روبرت ريد قوله في ملخص الحكم في جلسة الاستماع، الأربعاء، إن "البرلمان الاسكتلندي ليس لديه صلاحية إصدار تشريع لإجراء استفتاء على استقلال اسكتلندا.. وحتى إذا كان الاستفتاء دون نتائج قانونية فورية، فإنه سيشكل حدثاً سياسياً له عواقب سياسية مهمة".

ومن شأن هذا القرار أن يشكل مصدر ارتياح لرئيس الوزاء البريطاني ريشي سوناك الذي يحاول استعادة ثقة المستثمرين في بريطانيا.

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