موقع البرلمان الأوروبي يتعرض لهجوم إلكتروني

المصدر: رويترز

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كشف متحدث أن موقع البرلمان الأوروبي على الإنترنت تعرَّض لهجوم إلكتروني، اليوم، بعد ساعات من تنديد نوابه بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وكتب المتحدث باسم البرلمان، خايمي دوك، على موقع «تويتر»: «إن الموقع الإلكتروني للبرلمان يتعرَّض حالياً لتأثير من الخارج يتسبب في حجب الخدمة».

وصوَّت النواب، في وقت سابق اليوم، لمصلحة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وأكدوا أن الهجمات التي تشنّها موسكو على أهداف مدنية مثل البنية التحتية للطاقة والمستشفيات والمدارس والملاجئ تنتهك القانون الدولي.

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