إصابة 68 شخصاً جراء زلزال في تركيا

المصدر: د ب أ

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أصيب 68 شخصاً على الأقل جراء زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب غربي تركيا في وقت مبكر صباح اليوم، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء عن وزير الصحة فخر الدين قوجة.

وذكرت شبكة «سي.إن.إن.ترك» التركية أن شخصاً واحداً أصيب إصابات خطيرة، بعد أن قفز من النافذة مذعوراً.

وذكرت وكالة الحماية المدنية التركية «آفاد» أن مركز الزلزال وقع في محافظة دوزجه على البحر الأسود، لكن شعر السكان بالهزات في أماكن بعيدة مثل إسطنبول على بعد نحو 200 كيلومتر من دوزجه وأنقرة.

وذكرت «آفاد» أن 100 هزة ارتدادية على الأقل أعقبت الزلزال.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال عند 6.1 درجات، في حين تحدث المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن زلزال بقوة 6 درجات.

وتقع تركيا على العديد من الصفائح التكتونية، ما يجعلها نقطة ساخنة للنشاط الزلزالي.

وضرب واحد من أخطر الزلازل في السنوات الماضية، في أكتوبر 2020، مدينة إزمير على بحر إيجه، عندما توفي أكثر من 100 شخص.

وفي نوفمبر 1999، أسفر زلزال بلغت قوته 6.3 درجات عن مقتل نحو 900 شخص في دوزجه.

وفي سبتمبر من العام نفسه، أودى زلزال قوي بشكل خاص بلغت شدته 7.4 درجات بحياة أكثر من 17 ألفاً و100 شخص في المنطقة المحيطة بمدينة إزميت الصناعية، على بعد نحو 130 كيلومتراً.

ويتوقع خبراء أيضاً زلزالاً قوياً في أكبر مدينة تركية، وهي مدينة إسطنبول، في المستقبل القريب.

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