السويد تلقي القبض على شخصين بشبهة التجسس

المصدر: رويترز

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أعلنت الشرطة السويدية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على شخص يشتبه في قيامه بأنشطة تجسس، وآخر يشتبه في أنه ساعد في هذه الأنشطة.

وذكر جهاز الأمن السويدي، المعني بمكافحة أنشطة التجسس والإرهاب، في بيان، أنه يُعتقد أن المشتبه به الرئيسي قام بنشاط مخابراتي غير قانوني جسيم ضد السويد ودولة أخرى.

ولم توضح الشرطة اسم الدولة الأخرى التي يشتبه في أنها كانت مستهدفة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه بهما اعتقلا في ستوكهولم، وأنه لا توجد صلة مع أي تحقيقات أخرى جارية.

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