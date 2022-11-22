جزر سليمان تحث مواطنيها على اللجوء إلى أماكن مرتفعة بعد زلزال قوي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حثت السلطات في جزر سليمان المواطنين اليوم الثلاثاء على الانتقال إلى مناطق مرتفعة، بعد زلزال قوته 7.0 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا على بعد حوالي 16 كيلومترا جنوب غربي منطقة مالانجو. كانت الهيئة قد قدرت شدة الزلزال في البداية عند 7.3 درجة.

وقال جورج هيرمنج المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري لرويترز "ننصح الناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة الآن".

لكنه أضاف أنه لا توجد أضرار كبيرة في المباني في وسط هونيارا، عاصمة الدولة الواقعة في المحيط الهادي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز