العثور على جثث 32 شخصاً بعد انهيار أرضي في الكونغو

المصدر: د ب أ

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أعلن مسؤول كونغولي، أمس، أنه تم العثور على جثث 32 شخصاً على الأقل في أعقاب الانهيار الأرضي الذي وقع شرقي الكونغو.

وقال المسؤول ثينابو كينجي إن هطول الأمطار الغزيرة بدأ منذ يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في مدينة ماسيسي.

وأشار كينجي إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في الوقت الراهن على تقييم الأضرار وإنقاذ الناجين وإحصاء عدد القتلى.

وذكر كينجي أن الكثير من الأضرار تتركز في مجتمعات روبايا وبيهامبوي، حيث تضررت عشرات المنازل هناك.

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية مع بدء موسم الأمطار في الكونغو في أكتوبر، ويمكن أن يستمر حتى مايو المقبل.

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