إعدام 29 ألف دجاجة في هولندا بسبب إنفلونزا الطيور

المصدر: ​رويترز

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أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم، أنها ستعدم 29 ألف دجاجة أخرى في مزرعة شمالي البلاد، بعد اكتشاف سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.

وتقع المزرعة في بلدة كودوم، على بعد 100 كيلومتر غربي جرونينجن.

وقال بيان حكومي إن حظراً فُرض على النقل في سبع مزارع مجاورة أخرى.

وهذه هي ثالث حالة إصابة بهذه السلالة من إنفلونزا الطيور تُسجل في هولندا في الأيام القليلة الماضية، والسادسة هذا الشهر، بعد تسجيل عشرات الحالات في وقت سابق من العام.

وذكرت هيئة سلامة الغذاء الهولندية، الشهر الماضي، أنها أعدمت نحو ستة ملايين طائر منذ اكتشاف السلالة الجديدة من الفيروس لأول مرة في 26 أكتوبر العام الماضي.

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