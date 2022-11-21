ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 46 قتيلاً

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى 46 قتيلاً و700 مصاب .

و ذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا إن ما لا يقل عن 46 شخصا قد لقوا حتفهم، وأصيب 700 آخرون، بعدما ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر البلاد بالقرب من العاصمة جاكرتا اليوم الاثنين.

وأظهرت لقطات تليفزيونية دمارا واسع النطاق في منطقة سيانجور الأشد تضررا، مع تصدع طرق، وتضرر منازل بشكل سيء.

وقال مدير الهيئة سوهاريانتو: "توفي الكثير من الأشخاص لعدم قدرة منازلهم على الصمود أمام الزلزال".

وقال سوهاريانتو إن عدد الضحايا كان يمكن أن يكون أعلى بكثير لو أن الزلزال كان قد حدث خلال الليل والسكان نيام.

وأضاف سوهاريانتو: "لقد وقع خلال النهار، بينما كثيرون من السكان كانوا خارج منازلهم".

وقالت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية والجيوفيزيائية والمناخية، إن الزلزال وقع في الساعة 21ر1 مساء بالتوقيت المحلى (0621 بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على بعد 10 كيلومترات من جنوب غرب مقاطعة سيانجور.

وقالت إنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.

وهز الزلزال، المباني الشاهقة في جاكرتا، ما أدى لاندفاع السكان والموظفين الإداريين في حالة ذعر.

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