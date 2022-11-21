توكاييف يفوز في انتخابات الرئاسة في كازاخستان

المصدر: رويترز

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قالت اللجنة المركزية للانتخابات في كازاخستان اليوم الاثنين نقلا عن بيانات أولية إن الرئيس قاسم جومارت توكاييف فاز بولاية ثانية في الانتخابات المبكرة التي أجريت أمس الأحد بعد أن حصل على 81.31 بالمئة من الأصوات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الدبلوماسي السابق البالغ من العمر 69 عاما بالانتخابات ويمدد حكمه للدولة الغنية بالنفط لسبع سنوات، وأن يحصل بذلك على تفويض قوي لمواصلة سياسته الخارجية الآخذة في الاستقلال أكثر بينما تتلمس بلاده، الجمهورية السوفيتية السابقة، لطريق تسلكه خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأظهرت البيانات أن المشاركة في التصويت بلغت 69.44 بالمئة من الناخبين وأن المرشحين الخمسة الآخرين لم يحصلوا إلا على نسب من الأصوات لم تتخط العشرة بالمئة.

وهنأ الكثير من زعماء دول آسيا الوسطى صباح اليوم الاثنين توكاييف بالفوز حتى قبل إعلان النتائج الأولية إذ أظهرت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع والتي نشرت في وقت سابق نتيجة مقاربة.

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