سوناك: يجب القيام بالمزيد للتصدي لتغير المناخ بعد اتفاق كوب27

المصدر: د ب أ

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أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه "يجب القيام بالمزيد" للتصدي لتغير المناخ، بعدما توصل المفاوضون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" في مصر.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سوناك، الذي حضر قمة المناخ في وقت سابق من الشهر الجاري في مصر في بيان موجز: "أرحب بالتقدم الذي تحقق في كوب 27، ولكن لا يوجد وقت للشعور بالرضا عن النفس".

وتابع سوناك: "الإبقاء على التزام 1.5 درجة مئوية ضروري لمستقبل كوكبنا".. وشدد: "يجب القيام بالمزيد".

وكان شعار "الإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية (وضع حد أقصى لارتفاع درجة حرارة الأرض بـ1.5 درجة مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية) قد هيمن على المناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو (كوب 26)، عندما قاد ألوك شارما رئيس المؤتمر والوفد البريطاني الجهود لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الجراري".

وأعرب شارما، الأحد، عن شعوره بالإحباط إزاء بعض عناصر الاتفاق، حيث حذر من أن الطموح بشـأن 1.5 درجة، مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية أصبح "على أجهزة الإنعاش".

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