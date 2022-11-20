هاريس: أمريكا لا تسعى للصراع مع الصين وترحب بالمنافسة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس اليوم الأحد إنها أبلغت الرئيس الصيني شي جين بينغ أن واشنطن لا تسعى إلى مواجهة مع الصين لكنها ترحب بالمنافسة.

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي بمقر إقامة السفير الأمريكي في بانكوك في نهاية رحلة لآسيا تضمنت لقاء مع الزعيم الصيني "نرحب بالمنافسة لكننا لا نريد صراعا ولا نسعى للمواجهة".

وأضافت أنها أكدت مجددا أيضا لشي رسالة من الرئيس جو بايدن مفادها "أننا نعتزم الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة لأن ... ذلك في مصلحة العالم وكلا الدولتين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز