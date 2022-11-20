وزير دفاع نيوزيلندا يؤكد دعم بلاده لأوكرانيا

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت نيوزيلندا اليوم الأحد إن وزير الدفاع بيني هناري زار كييف للتأكيد مجددا على دعم بلاده لأوكرانيا.

وقال هناري في بيان بعد إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "ناقشنا القرار الذي اتخذته نيوزيلندا في الآونة الأخيرة بشأن تمديد مهمة تدريب قوات أوكرانية في المملكة المتحدة حتى يوليو 2023".

وقالت نيوزيلندا الأسبوع الماضي إنها سترسل 66 فردا إضافيا من قوات الدفاع إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين هناك.

وبدأت روسيا في فبراير هجوما على أوكرانيا وصفته بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وشرعت نيوزيلندا منذ ذلك الحين في فرض عقوبات على أكثر من 1200 فرد وكيان روسي كما قدمت مساعدات‭ ‬لأوكرانيا تزيد عن 60 مليون دولار نيوزيلندي (37 مليون دولار).

وزار هناري أيضا بولندا حيث التقى بوزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك وقدم تعازي بلاده في الضحايا الذين سقطوا جراء الضربة الصاروخية الأخيرة في بولندا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز