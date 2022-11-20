رئيس الوزراء الماليزي السابق وزعيم المعارضة يعلنان الفوز في الانتخابات

المصدر: رويترز

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أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق محي الدين ياسين أنه حصل على مقاعد في البرلمان خلال الانتخابات العامة تكفي لتشكيل حكومة، على الرغم من أن أحدث النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات أظهرت أن البرلمان الجديد بلا أغلبية.

وقال محيي الدين إنه مستعد للعمل مع أي حزب للوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.

ومن ناحيته أيضا، قال زعيم المعارضة أنور إبراهيم إن ائتلافه لديه ما يكفي من الدعم من النواب لتشكيل حكومة.

ولم يكشف أنور عن النواب أو الأحزاب السياسية التي تدعمه

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