هيئة الطوارئ بكييف: تلغيم حوالي 30% من الأراضي الأوكرانية جراء الحرب

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الطوارئ الحكومية في كييف على موقعها الالكتروني الجمعة أن حوالي 30% من الأراضي الأوكرانية ملغمة، بما يوازي حوالي ضعف حجم النمسا.

وذكرت أن المنطقة وعدد الألغام بالأراضي الأوكرانية زادا بمقدار عشرة أمثال، مقارنة بفترة ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي.

وتُستخدم الألغام الأرضية منذ اندلاع الصراع في شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا في عام 2014.

وأضاف بيان الهيئة أن عمليات تطهير الأجسام المتفجرة في منطقتي خاركيف وميكولايف مستمرة. وقد تم نزع الألغام في منطقة تبلغ مساحتها أكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع.

وعبر رئيس هيئة الطوارئ سيرهي كريك عن أمله في عودة التيار الكهربائي في المناطق المحررة في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لترميم البنية التحية في منطقة خيرسون.

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