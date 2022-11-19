ماسك: لا قرار بعد بشأن إعادة حساب ترامب على تويتر

المصدر: د ب أ

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أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك شركة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقع الشهير.

وأعلن ماسك في منشور على "تويتر" أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي جريفين وجوردن بيترسون وبابيلون بي سيتم إعادة حساباتها.

وأضاف ماسك :"سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول" . سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر.

وأوضح ماسك أنه : "تم إعادة حسابات كاثي جريفين وجوردن بيترسون وبابليون بي ".

وأضاف ماسك أن "قرار إعادة حساب ترامب لم يتخذ بعد".

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