نائبة الرئيس الأمريكي تعقد اجتماعاً مع قادة 5 دول بشأن كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

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قال مسؤول في البيت الأبيض اليوم الجمعة إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ستعقد اجتماعا لقادة العالم في العاصمة التايلاندية بانكوك على هامش قمة إقليمية لمناقشة اختبار كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ.

وأطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات اليوم الجمعة هبط على بعد 200 كيلومتر فحسب قبالة سواحل اليابان.

وذكر المسؤول أن هاريس ستعقد الاجتماع مع قادة من أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكندا ونيوزيلندا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك).

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