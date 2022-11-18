كوريا الشمالية أطلقت "ما يُشتبه في أنه صاروخ بالستي عابر للقارات"

المصدر: رويترز

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قال جيش كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل، وهو ثاني إطلاق في غضون يومين.

وأعلنت قيادة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق، لكنها لم تذكر أي تفاصيل حتى الآن بخصوص نوع أو نطاق الصاروخ.

وأطلقت كوريا الشمالية، أمس الخميس، صاروخاً باليستياً، وحذرت من ردود عسكرية أكثر غضباً على محاولات الولايات المتحدة تعزيز وجودها الأمني في المنطقة مع حلفائها. وقالت إن واشنطن تقوم "بمقامرة ستندم عليها".

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام عدداً قياسياً من اختبارات إطلاق الصواريخ التي تحظرها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها الصاروخي والنووي.

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