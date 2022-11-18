الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو روسيا للانسحاب من محطة زابوريجيا

المصدر: د ب أ

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دعت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا مرة أخرى للتخلي عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وجاء في قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الخميس، إنه يتعين على موسكو سحب أفرادها على الفور والتخلي عن "الإدعاء الذي لا أساس له من الصحة" بحقها في محطة الطاقة النووية في جنوب شرقي أوكرانيا.

كما أعرب المجلس عن قلقه من تعرض الموظفين الأوكرانيين في المحطة لضغوط من الجانب الروسي وإلقاء القبض عليهم.

ويعتبر هذا ثالث قرار تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد روسيا منذ بداية الحرب في فبراير الماضي. وصوتت روسيا والصين ضد القرار، بينما امتنعت سبع دول عن التصويت.

وتخضع محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مارس الماضي. وتعرضت لهجمات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات في الهجمات.

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