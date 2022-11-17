توقف مؤقت للعمليات في مطار براغ بعد اندلاع حريق

المصدر: د ب أ

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أعلن مطار براغ، اليوم، أنه جرى إيقاف العمليات بشكل مؤقت من جراء حريق.

وقال متحدث باسم المطار إن الحريق وقع في المنارة التوجيهية في المدرج الرئيسي في مطار فاتسلاف هافيل في براغ.

وذكر المطار أنه جرى إخماد الحريق، وجارٍ إصلاح إمدادات الطاقة لنظام الإضاءة التوجيهية. ومن المتوقع إصلاحه خلال ساعات قليلة.

وجرى تحويل ما إجماليه 14 رحلة وتأجيل ست رحلات حتى الآن. كما جرى غلق طريق سريع قريب ليستخدمه رجال الإطفاء أثناء إطفاء الحريق.

وجرى تسمية أكبر مطار في جمهورية التشيك على اسم الكاتب المسرحي والرئيس السابق فاتسلاف هافيل بعدما توفي في 2011. ومر نحو 4.4 ملايين مسافر عبر المطار العام الماضي.

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