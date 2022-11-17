كوريا الشمالية تهدد برد فعل "أكثر غضباً" على التدريبات العسكرية لواشنطن وحلفائها

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كوريا الشمالية قالت اليوم الخميس، إن رد فعلها العسكري على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها، سيصبح أكثر "غضبا"، متهمة إياهم بتصعيد الأزمة الأمنية في المنطقة.

كما قال وزير خارجية كوريا الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية، أن القمة الثلاثية التي عقدتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الآونة الأخيرة، ستقود الأمور في شبه الجزيرة الكورية إلى وضع تتزايد صعوبة التنبؤ به.

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