مسؤول أمريكي: صواريخ روسية أصابت بولندا وقتلت شخصين

المصدر: رويترز

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أفادت وكالة أسوشيتد برس، اليوم، بأن مسؤولاً كبيراً في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.

وذكرت الوكالة أن المسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للوضع.

وقال رجال إطفاء في بولندا، اليوم، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في قرية برزيودو شرقي البلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة على «تويتر» إن رئيس الوزراء دعا إلى اجتماع عاجل للجنة الحكومية لشؤون الأمن القومي والدفاع.

وأمطرت روسيا مدناً في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ اليوم، فيما وصفته كييف بأنها أعنف موجة ضربات صاروخية في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من تسعة أشهر.

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