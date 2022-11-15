ميلوني وأردوغان يناقشان قضايا الحرب في أوكرانيا والهجرة

المصدر: رويترز

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أجرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء تطرقت إلى قضية الهجرة غير الشرعية وسبل إيجاد حل للأزمة في ليبيا، وفق بيان للحكومة الإيطالية.

وذكرت الحكومة أن ميلوني قدمت التعازي للشعب التركي في ضحايا التفجير الذي وقع في إسطنبول يوم الأحد، وأشارت إلى أن الزعيمين اتفقا على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب. وأضاف البيان الحكومي أن الجانبين بحثا كذلك "تطورات الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والتحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي والتي تهم الجانبين التركي والإيطالي".

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