قمة العشرين .. رئيسة وزراء إيطاليا: حرب أوكرانيا أدت إلى تداعيات مدمرة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، أمام قمة مجموعة العشرين المنعقدة في منتج جزيرة بالي بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن حرب أوكرانيا أدت إلى تداعيات ضخمة على النظام العالمي، وهو ما ينبغي على المجموعة صاحبة الاقتصادات الأكبر في العالم التعامل معها.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن ميلوني قالت في أول أيام القمة التي تستمر يومين: "عندما تولت إندونيسيا رئاسة قمة مجموعة العشرين (العام الماضي)، كان من المستحيل توقع أن روسيا ستغزو أوكرانيا، وستؤثر التداعيات المدمرة لذلك على النظام العالمي وعلى اقتصاداتنا".

وأضافت: "يجب أن تتحلى مجموعة العشرين بالشجاعة لمواجهة التحديات الأكثر صعوبة على جدول أعمالها كي تنجح في مهمتها، بدءا من عواقب الصراع في أوكرانيا على الاقتصاد وعلى قطاعي الطاقة والغذاء، والتي أضرت بالجميع، وأثر بلا شك على الدول النامية بالدرجة الأولى".

وتابعت: "لكننا لم نسمح لأي شخص بأن يرهبنا".

وقالت ميلوني: ""تفاعلنا وواصلنا العمل معا، ليس فقط في مجال الطاقة والغذاء، لكن أيضا بشأن العديد من التحديات الأخرى: حماية البيئة، ومكافحة تغير المناخ، والبنية التحتية الأكثر كفاءة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية للجميع".

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن "الأجيال المقبلة تستحق عالما أفضل، وعلينا جميعا واجب العمل من أجل التحرك في هذا الاتجاه".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز