رئيس وزراء الهند يدعو إلى الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إلى العودة إلى مسار "وقف إطلاق النار والدبلوماسية" من أجل حل أزمة أوكرانيا.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية أن مودي عارض زيادة أي قيود على إمدادات الطاقة في ظل دعوات الغرب لعدم شراء النفط والغاز من روسيا.

وقال مودي إن تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والتطورات في أوكرانيا والمشاكل العالمية المرتبطة بها، كل ذلك تسببت في حالة من الفوضى في العالم.

وفي إشارة إلى رئاسة الهند المقبلة لمجموعة العشرين، أعرب مودي عن ثقته في أن زعماء المجموعة عندما يجتمعون في "أرض بوذا وغاندي المقدسة، سيتفقون جميعا على توجيه رسالة سلام قوية إلى العالم".

وفي كلمته أمام الجلسة الخاصة بالأمن الغذائي والطاقة، سلط رئيس الوزراء الهندي الضوء على تداعيات المشاكل العالمية، وأشار إلى وجود أزمة في المواد والسلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، وأن التحدي الذي يواجه المواطنين الفقراء في كل بلد بات "أكثر قسوة" الآن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز