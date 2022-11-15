بايدن: الانتخابات كشفت أن أمريكا ستظل منخرطة في الشؤون العالمية

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي التي أجريت الأسبوع الماضي أظهرت التزاماً أمريكياً مستمراً بالمشاركة في الشؤون العالمية.

ونقلت خدمة "سي.كيو-رول كول" المعنية بأخبار الكونجرس الأمريكي، عن بايدن قوله في بالي بإندونيسيا اليوم الاثنين: "أعتقد أن الانتخابات التي أجريت في الولايات المتحدة، والتي لا تزال غير مؤكدة بعض الشيء، بعثت برسالة قوية للغاية في جميع أنحاء العالم مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة للانخراط".

وأضاف قائلاً إن "الجمهوريين الذين نجحوا إلى جانب الديمقراطيين يرون أننا سنبقى منخرطين بشكل كامل في العالم وأننا في الواقع نعرف ما نحن بصدده".

وكان الرئيس الأمريكي في بالي كجزء من رحلة دولية بدأت بالتوقف في قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ بمصر، قبل أن يواصل طريقه إلى كمبوديا لحضور قمة الآسيان، وفي نهاية المطاف إلى إندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام، وتستضيف قمة القادة بدءاً من اليوم الثلاثاء.

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