الرئيس الصيني لبايدن: يجب أن نرسم المسار الصحيح للعلاقات الثنائية

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الإثنين، خلال اجتماع في بالي بإندونيسيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إنهما بصفتهما زعيمين لدولتين كبيرتين، بحاجة إلى رسم المسار الصحيح للعلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد الاتجاه الصحيح لها والارتقاء بهذه العلاقات، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأضاف شي خلال الاجتماع الذي يعقد قبل قمة مجموعة العشرين في بالي، إنه يتعين على البلدين اتخاذ التاريخ كمرآة والاستعانة به لتوجيه المستقبل.

وأشار شي إلى أن البشرية تواجه تغييرات كبيرة.

وقال "يجب على رجل الدولة أن يفكر... إلى أين يقود بلاده. ويجب أن يفكر أيضا في كيفية التعامل مع الدول الأخرى والعالم الأكبر".

وافتتح الرئيسان جو بايدن وشي جينبينغ قمّتهما في بالي اليوم الاثنين بمصافحة، وشدّدا على الحاجة إلى إدارة الخلافات وتجنّب نزاع.

وقال شي "وصل العالم إلى مفترق طرق"، متعّهداً بإجراء مناقشة "صريحة" للقضايا التي مزّقت العلاقات بين القوّتين الرئيسيتين في العالم.

وأضاف أنّ "العالم يتوقّع أن تعالج الصين والولايات المتحدة بشكل صحيح العلاقة" بينهما.

من جهته، رحب بايدن بشي بابتسامة تغطّي المنافسة المحتدّة بين دولة حدّدت أُطر القرن الماضي وأخرى تسعى إلى تحديد أُطر القرن التالي.

وقال بايدن لشي "من الجيد رؤيتك"، مؤكداً أن "لا بديل" عن المحادثات المباشرة، ومعرباً عن أمله في تجنّب "نزاع" بين واشنطن وبكين.

وأضاف أنه يريد من الولايات المتحدة والصين "إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من التحوّل إلى نزاع".

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