زيلينسكي: الروس كرروا "فظائعهم" في خيرسون

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن القوات الروسية التي كانت تحتل جزءاً من منطقة خيرسون استعاده الجيش الأوكراني أخيراً، ارتكبت فيه "الفظائع نفسها" التي ارتكبتها في مناطق أوكرانية أخرى كانت تحتلها.

وقال زيلينسكي في مداخلة: "تم العثور على جثث القتلى، جثث مدنيين وعسكريين. في منطقة خيرسون، ترك الجيش الروسي خلفه الفظائع نفسها (التي ارتكبها) في مناطق أخرى من بلادنا، حيث تمكن من الدخول"، واعداً "بالعثور على كل قاتل وإحالته للقضاء". واشار أيضاً الى إحصاء 400 "جريمة حرب" روسية من دون أن يوضح ما إذا كانت تتصل فقط بمنطقة خيرسون.

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