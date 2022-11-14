أوكرانيا تعلن استعادة 4500 كيلومتر مربع من الأراضي

المصدر: د ب أ

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أعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية جنوبي البلاد أنها استعادت أخيراً في المجمل 179 بلدة، وذلك عقب انسحاب القوات الروسية.

وذكرت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء، أمس، نقلاً عن الجيش هناك، أنه تم تحرير مساحة تبلغ نحو 4500 كيلومتر مربع شمال غرب نهر دنبيرو في الأيام القليلة الماضية.

وفي إطار الهجمات المضادة الأوكرانية، انسحب الروس من عاصمة خيرسون ومواقع أخرى على الضفة الغربية لنهر دنبيرو الأسبوع الماضي.

ويعتبر مراقبون دوليون ذلك واحداً من أكبر الانتكاسات للجيش الروسي في الحرب الجارية منذ أكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر.

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