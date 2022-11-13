تظاهر مئات الآلاف في إسبانيا بسبب الوضع الصحي

المصدر: د ب أ

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احتج مئات الآلاف من الأشخاص في مدريد، اليوم، ضد إهمال الحكومة للقطاع الصحي.

وذكر المنظمون أن نحو 670 ألف شخص ساروا إلى ساحة سيبيليس في وسط العاصمة الإسبانية.

وقدَّرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف متظاهر.

وخرج المتظاهرون للاحتجاج على سياسات التقشف وخطط الحكومة الإقليمية المحافظة لتقديم رعاية صحية طارئة عبر الإنترنت بشكل جزئي نتيجة لنقص العاملين في المراكز الصحية العامة.

وقد دعت مبادرات مختلفة من جانب المواطنين إلى المشاركة في المظاهرة تحت شعار «مدريد تنهض».

وكان من بين المشاركين فنانون مشهورون وعائلات بكاملها مع أطفال وأجداد وسياسيون من أحزاب مختلفة وأعضاء نقابات عمالية وموظفون بقطاع الصحة العامة.

وإضافة إلى المطالبة بالمزيد من الاستثمارات، طالب المتظاهرون أيضاً باستقالة رئيسة حكومة مدريد الإقليمية إيزابيل دياز أيوسو.

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