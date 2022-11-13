نانسي بيلوسي: لن أترك الكونغرس

المصدر: رويترز

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي اليوم الأحد في مقابلة مع شبكة إيه.بي.سي نيوز إنها لا تعتزم ترك عضوية الكونغرس.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر عدة أيام أو أكثر قبل إعلان نتائج كافية لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلس النواب المكون من 435 مقعدا.

وما زالت النتائج تتدفق في عدة سباقات، بما في ذلك الانتخابات في كاليفورنيا ذات الميول الليبرالية. وحتى وقت متأخر أمس السبت، حصل الجمهوريون على 211 مقعدا، مقابل 205 مقاعد للديمقراطيين. وتتطلب الأغلبية 218 مقعدا.

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